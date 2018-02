Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Namorada de Ronaldo dedicada aos bebés

Georgina mostra lado maternal.

08:14

Georgina Rodríguez assume-se uma mulher de família. Sem trabalho desde que se despediu da loja Gucci, na altura em que começou a namorar com Cristiano Ronaldo, agora a sua prioridade são os bebés lá de casa.



Na sexta-feira, a espanhola, de 24 anos, partilhou uma fotografia em que surge com Alana Martina ao colo e Eva e Mateo sorridentes a seu lado.



Gio já assumiu o papel de mãe dos gémeos, que nasceram em junho, fruto de uma barriga de aluguer, e, nas várias publicações que faz nas redes sociais, trata-os como filhos.



Também com Cristianinho, de sete anos, Georgina mostra ter uma ligação especial. As publicações da jovem contam com milhares de gostos.