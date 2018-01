Cantora Sissi Martins descia no elevador quando um cabo se soltou.

Por João Monteiro de Matos | 01:30

Recém-chegada ao mundo do entretenimento, Sissi Martins não ganhou para o susto, quando um cabo do elevador que dá acesso ao cenário de ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’ se soltou, momentos antes da sua performance no programa de Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha.