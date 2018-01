Oprah Winfrey apontada como candidata a presidente dos EUA

Após discurso poderoso, apoiantes da apresentadora já começaram a fazer 'campanha' nas redes sociais.

17:01

Depois das fortes emoções vividas pelas estrelas de Hollywood, na 75.ª cerimónia dos Globos de Ouro, em que foram vestidas de negro como forma de protesto contra os abusos sexuais na indústria, denunciados nos últimos três meses, eis que as surpresas não param de chegar. Todos estiveram de olhos postos na passadeira vermelha e nos discursos das celebridades norte-americanas, em particular de Oprah Winfrey, que fez um discurso de tal magnitude que já há quem diga que foi um sinal de que a apresentadora está a ponderar uma eventual candidatura à presidência dos Estados Unidos.



Depois de emocionar a audiência e ser aplaudida por todos, Oprah estará mesmo a considerar apresentar a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos da América, segundo fonte muito próxima da estrela, citada pela imprensa norte-americana. Verdade ou mentira, certo é que a hipóteses pegou e, em pouco tempo, a 'hashtag' #Oprah2020 ganhou relevância e destaque no Twitter.





A apresentadora, homenageada com o prémio de carreira Cecil B. DeMille , começou o seu discurso dizendo: "Dizer a verdade é a ferramenta mais poderosa que temos. Estou especialmente orgulhosa por todas as mulheres que se sentiram suficientemente fortes e poderosas para falarem e partilharem as suas histórias (…) Este ano tornámo-nos a história".





Ao expressar a sua gratidão por essas mulheres, vítimas de abusos sexuais que já não têm razão para permanecerem silenciadas, Oprah mostrou que pode estar preparada para ser uma voz de mudança na América e mostrou ter ideais suficientemente fortes e partilhados por todos que a ouviram, até porque toda a plateia dos Globos de Ouro a aplaudiu de pé.





Como consequência deste poderoso discurso e das declarações dadas pelas fontes próximas da apresentadora, começou a especulação e já há quem manifeste o seu apoio a Oprah - mesmo sem candidatura ou sequer vontade manifestada pela apresentadora.



Algumas personalidades conhecidas fizeram questão de mostrar apoio, e quem sabe futuro voto, para a candidatura de Oprah. Sara Sampaio, Leslie Odom Jr., Seth Meyers e Meryl Streep são algumas das celebridades que fizeram questão de apoiar não esperada candidatura da apresentadora, atriz e milionária de 63 anos.