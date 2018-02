Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Phil Collins detido no Brasil por falta de visto

Cantor ficou retido pela polícia ao desembarcar no Rio de Janeiro.

23:08

Phil Collins foi esta terça-feira detido pela polícia brasileira por problemas com o visto que apresentou às autoridades.



O músico britânico e os dois filhos ficaram retidos assim que desembarcaram no Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro, durante cerca de uma hora.



Collins está no Brasil para dar uma série de concertos e terá sido mesmo o motivo da deslocação do cantor ao país que terá levado à detenção. Segundo os media brasileiros, o visto não tinha a modalidade de "trabalho", a razão da visita ao Brasil.



O músico já foi colocado em liberdade e vai dar, na próxima quinta-feira, um concerto no Estádio do Macaranã.