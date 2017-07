Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo confirma gravidez da namorada Georgina

Craque português revelou ao "El Mundo" estar "muito feliz" com o bebé "que aí vem".

11:43

Cristiano Ronaldo confirmou finalmente os rumores que diziam que a sua namorada, Georgina Rodríguez, estava grávida.



O craque português disse, em declarações ao jornal "El Mundo", estar muito feliz com o nascimento dos dois gémeos Eva e Mateo, e ainda, com "o que vem a caminho".



Recorde-se que Cristiano Ronaldo e a espanhola estão juntos desde o fim do ano passado.