Ronaldo quer futuro como ator

Craque já tem planos para a reforma.

01:30

Consciente de que a carreira no mundo do futebol não dura para sempre, Cristiano Ronaldo já começou a fazer planos para o futuro e surpreendeu ao afirmar que gostava de tentar a sorte como ator.



"A minha vida depois do futebol será bonita. E não o digo pelo dinheiro, mas pelo prazer de fazer outras coisas. Gostava de tentar fazer filmes, tenho os meus hotéis, as minhas academias, a minha linha de roupa. Vejo-me como um homem de negócios", afirmou o internacional português em entrevista ao ex-futebolista Alessandro Del Piero.



O craque mostra-se igualmente feliz em família, ao lado de Georgina Rodríguez.