Rúben Rua despe-se no Natal

Modelo partilhou imagem na sua conta do Instagram.

14:11

As baixas temperaturas que se fazem sentir na época natalícia parecem não ser problema para Rúben Rua. O manequim partilhou uma imagem na sua conta do Instagram onde aparece despido da cintura para cima com um gorro do Pai Natal.

"Feliz Natal. Adoro-vos muito. Só queria vos dizer isso", escreveu o apresentador na legenda da fotografia.





A imagem de Rúben Rua numa versão sexy de pai Natal está a dar que falar nas redes sociais e os comentários a elogiar a boa forma física do modelo explodiram na publicação.

"Queremos mais pais natais assim", escreveu um fã.