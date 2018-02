Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salvador com concertos por Espanha

Cantor já leva uma vida praticamente normal depois do transplante.

Um mês depois de ter voltado a casa após um transplante de coração, Salvador Sobral começa a preparar o seu regresso à música e aos palcos.



O cantor de ‘Amar Pelos Dois’, que deverá atuar dia 12 de Maio no festival da Eurovisão, em Lisboa, está a preparar uma "extensa digressão por Espanha", segundo o jornal ABC.



Aquela publicação destaca que a popularidade do músico tem crescido muito por terras espanholas e lembra que Salvador regressa a um país que conhece bem e "onde viveu vários anos, primeiro em Palma de Maiorca e depois em Barcelona", onde chegou a formar uma banda, os Noko Woi.



Salvador foi sujeito a um transplante de coração no dia 8 de dezembro, mas já leva uma vida praticamente normal.