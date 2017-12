Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Salvador Sobral deixa cuidados intensivos

Artista passa quadra natalícia no Hospital de Santa Cruz.

01:30

Era previsto que Salvador Sobral fosse passar a noite da Consoada e o dia de Natal a casa, junto da família, mas tal não foi possível. O cantor continua no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, onde está internado desde o dia 11 de setembro, mas está agora nos cuidados intermédios.



Salvador está "a evoluir de forma muito positiva e já deixou os Cuidados Intensivos, estando agora nos cuidados intermédios", revela um comunicado partilhado na página de facebook do cantor. "Nesta época festiva partilhamos convosco notícias que nos alegram a todos. Agradecemos, mais uma vez, todo o carinho, preocupação, boa energia e respeito que têm manifestado pelo Salvador e por todos os que lhe são próximos", lê-se ainda. Recorde- –se que o músico foi submetido a um transplante de coração no passado dia 9, e desde então encontrava-se nos Cuidados Intensivos a cumprir um programa de recuperação e fisioterapia.



Salvador, que ainda no final da semana enfrentou uma crise renal, tem contado com o apoio da família, que lhe tem feito visitas regulares. Quem também tem estado ao lado do vencedor do Festival da Canção é a namorada, a atriz Jenna Thiam, de 26 anos.