Família irá estar reunida em Carnaxide para celebrar os 28 anos do cantor.

Por João Monteiro de Matos | 01:30

Apesar de tudo estar a correr dentro do previsto no que toca ao pós-operatório de um transplante de coração, Salvador Sobral não deverá sair dos Cuidados Intermédios da unidade hospitalar onde está internado, esta quinta-feira, no dia em que completa 28 anos.

