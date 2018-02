Samuel L. Jackson chama "filho da p***" a Trump

Samuel L. Jackson, de 69 anos, mostrou-se enraivecido e perplexo com a ideia de Donald Trump de que os professores das escolas dos EUA deviam estar armados, na sequência do massacre no liceu de Parkland, onde 17 pessoas morreram, abatidas a tiro por um ex-aluno daquela instituição de ensino. A estrela de ‘Pulp Fiction’ exaltou-se nas redes sociais e chegou mesmo a chamar "filho da p***" ao presidente dos EUA.

"Será que alguém que tenha estado num tiroteio pode dizer àquele filho da p*** todos os defeitos no plano dele de armar os professores??!!", escreveu no Twitter Samuel L. Jackson.

A publicação depressa se tornou viral e conta com mais de 200 mil ‘gostos’ naquela rede social.

Can someone that’s been in a Gunfight tell that Muthafukka that’s Never been in a Gunfight, the flaws of his Arm The Teachers plan??!!