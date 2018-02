Casal está junto há sete anos.

17:29

"55 Primaveras meu amor. Nas últimas 7 estive contigo. Posso constatar todos os dias o quão extraordinário és como filho, pai, amigo, marido, amante, homem e, acima de tudo, ser humano", começa por escrever a atriz como legenda de uma foto do marido, a preto e branco.





"O meu amor por ti é maior do que eu. Parabéns meu amor! ??", concluiu.





Sara Barradas declarou o seu amor a José Raposo, numa mensagem publicada no Instagram, no aniversário do ator.