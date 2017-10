Sara Sampaio obrigada a posar nua

Modelo portuguesa conta que revista publicou fotos explícitas sem o seu consentimento. "Senti-me violada", afirma.

Por Pedro Zagacho Gonçalves

O assédio sexual a mulher nas áreas do cinema, teatro, música e moda está na ordem do dia, depois de várias dezenas de mulheres terem acusado o produtor Harvey Weinstein de assédio sexual e até de violação. As histórias repetem-se pelas redes sociais e muitas figuras públicas quebraram o silêncio sobre situações de assédio sexual. Foi o caso de Sara Sampaio.

A modelo portuguesa, ‘anjo’ da Victoria’s Secrtet, chocou os fãs ao revelar que foi obrigada a posar nua para a revista francesa Lui, mesmo após se ter recusado a expor o corpo nu.

"Sinto-me obrigada a partilhar uma experiência recente que tive com a revista masculina francesa Lui. Quero que cada modelo e cada mulher saiba que tem o direito em fazer as suas próprias escolhas quanto ao corpo e à imagem", começa por defender a jovem.

Sara descreve depois que concordou em posar para a capa da revista, com a condição de não haver nudez, tendo sido esse o contrato que assinou, mas não foi isso que aconteceu. "Mesmo com a cláusula de ‘não-nudez’ no meu contrato com a Lui, eu fui pressionada para fazer fotos nua. Perguntaram-me porque é que não queria mostrar os meus mamilos ou posar completamente nua. Ao logo de todo o dia, tive que me defender constantemente e reiterar os meus limites, e tive o cuidado de me tapar o melhor que conseguia", revela a modelo, natural do Porto.

Ao verificar as fotografias tiradas, a modelo conta que viu algumas em que se viam as partes do corpo que Sara não queria mostrar, mas o ‘staff’ da revista assegurou-lhe que não seriam publicadas. Foram precisamente essas fotos que figuraram na edição da revista.

"Mentiram-me e publicaram na capa uma foto minha com nudez, uma clara violação do nosso acordo", lamenta Sara Sampaio. Mas esta não foi a primeira vez que algo assim se passou.

"Senti-me violada, vítima de bullying e humilhada"

Sara Sampaio revela depois que "em muitas ocasiões" foi pressionada e até obrigada a estar nua poque o fez no passado. "Fui vítima de bullying. Até me mostraram imagens minha nua, como forma de coação, para me humilhar e para que eu aceitasse posar nua. Quando dizia que não, era criticada e julgada ‘por ser difícil’. (...) Só porque consenti no passado fazer nus, não quer dizer que dê permissão a qualquer pessoa a assumir que o faço em qualquer circunstância", defende a jovem portuguesa, adiantando que quando escolhe posar nua espera "ser tratada com o maior respeito e profissionalismo".

Sara Sampaio garante que já está a trabalhar com a agência que a representa numa ação legal contra a revista. "Senti-me violada, maltratada e desrespeitada, como profissional e como mulher. Faço isto para prevenir que não me aconteça outra vez, a mim e aos outros".

A modelo conclui com uma mensagem de união e de força para todas as vítimas de abusos. "Como modelos e como mulheres, temos que nos erguer unidas e exigir o respeito que merecemos. Nós temos o direito a fazer as escolhas individuais sobre os nosso corpos, a nossa imagem, as nossas vidas", termina Sara Sampaio.