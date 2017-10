Shakira e Piqué estão separados

Cantora e jogador de futebol já não dividem o mesmo teto.

Por Catarina Figueiredo | 08:09

A cantora Shakira e o jogador de futebol Gerard Piqué estão separados, de acordo com o site de notícias espanhol Cotilleo . Juntos há cerca de sete anos, o casal decidiu pôr um ponto final na relação e ao que tudo indica, já não estão a viver na mesma casa.A última vez que a colombiana e o atleta do FC Barcelona foram vistos juntos em público foi no casamento de Lionel Messi, na Argentina, no passado mês de junho. Desde então, que esse aparente afastamento despoletou uma série de rumores sobre uma possível separação dos dois."É algo sério e foi ela quem tomou a decisão de se separar. A Shakira já não aguentava mais esta situação", garante uma fonte do círculo intímo do casal à publicação espanhola, que afirma que a cantora já não era feliz com o pai dos filhos.O casal ainda não se pronunciou relativamente aos rumores da sua separação.Shakira e Piqué conheceram-se durante o Mundial de Futebol na África do Sul, em 2010. Deste relacionamento nasceram dois filhos: Milan, de quatro anos, e Sasha, de dois.