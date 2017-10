Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Simon Cowell transportado de urgência para o hospital

Celebridade britânica desmaiou e caiu das escadas, em casa.

16:13

Simon Cowell, conhecido dos portugueses como um dos mais temidos jurados de programas de talentos, foi levado de urgência para o hospital esta sexta-feira.



Segundo avançam os jornais britânicos, o também executivo, de 58 anos, terá desmaiado e caído das escadas, dentro da sua casa em Londres.



Teve de ser transportado de ambulância para um hospital. Testemunhas garantem ter visto o jurado a ser levado com um colar cervical.



Já segundo o jornal The Sun, o estado de saúde do apresentador está "estável" e Cowell encontra-se no hospital em observação e a realizar exames.