Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tweet de irmã de Kardashian faz Snapchat perder mil milhões de dólares

Socialite utilizou a rede social para fazer um desabafo que tomou proporções gigantescas.

12:37

Kylie Jenner utilizou o Twitter para fazer um desabafo relativamente a uma outra rede social: o Snapchat. A socialite, que acabou recentemente de ser mãe, provavelmente não imaginava o poder que o seu tweet teria no setor financeiro da bolsa.



"Então ainda alguém abre a aplicação do Snapchat? Ou serei só eu? Isto é tão triste.", escreveu a irmã de Kim Kardashian.



Este comentário valeu uma perda de cerca de mil milhões de dólares (aproximadamente 813 milhões de euros) em capitalização de mercado à aplicação de mensagens. No total, as ações da empresa que detém a aplicação caíram 7%.



O comentário foi partilhado quase 60 mil vezes e captou a atenção de várias contas de propaganda automática do Twitter, os "bots".