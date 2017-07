A primeira foto partilhada por Ronaldo depois das buscas no iate

Georgina, namorada de Cristiano, mostra barriga de grávida com um dos gémeos ao colo.

12.07.17

Agentes da Autoridade Tributária espanhola para uma inspeção surpresa.



De acordo com a revista Hola!, o futebolista tinha acabado de regressar de um almoço em Formentera quando uma patrulha de agentes armados se aproximou do iate ‘aYa London’ para inspecionar a embarcação, que terá sido alugada por CR7.

Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia no Instagram com toda a família, depois da polícia espanhola ter invadido o iate onde seguia. Georgina aparece grávida com um do gémeos ao colo. Na legenda da imagem, onde o craque aparece com toda a família, pode ler-se: "Big Family with love".As férias de Cristiano em Ibiza e Formentera terminaram de uma forma inesperada. Esta tarde, o jogador viu a embarcação onde seguia com toda a família ser invadida por vários