Correio da Manhã

× Salvador Sobral

Portugal no coração

Fernando Sobral

Jornalista

Em 1977, Portugal foi representado no Festival Eurovisão pela canção ‘Portugal no Coração’. A balada, cantada pelo grupo Os Amigos, elogiava o nosso país, nesse tempo de esperança, mas teve poucos votos e ficou em 14º lugar. Compreendia-se: desde a sua participação neste Festival, que foi criado para aproximar os povos europeus à sombra da Comunidade Económica Europeia (depois União Europeia), a Europa da música ligeira nunca teve Portugal no coração. E o nosso país ali esteve (com cinco exceções) desde 1964. Só num momento, em 1996, pareceu ter algumas hipóteses. Com ‘O meu Coração não tem cor’, de Lúcia Moniz. Mas o coração da Europa continuava a não bater ao ritmo do de Portugal. Só em 2017, em Kiev, Portugal conseguiu o seu sonho: vencer o Festival. Com ‘Amar Pelos Dois’, interpretado por Salvador Sobral. Cantor surgido do nevoeiro, de quem poucos sabiam alguma coisa, redimiu o nosso país na Eurovisão. Provando que é possível ser moderno, romântico e sensual em português. Salvador cantava com o coração. E, de um dia para o outro, tornou-se a próxima sensação da música portuguesa e europeia. Porque a sua vitória refletiu-se na alma dos portugueses sedentos de boas notícias. Depois da vitória no Europeu de Futebol, Portugal voltava a conquistar o Velho Continente com uma canção que ultrapassava fronteiras.

Num ano, a vida de Salvador Sobral rimou com coração. Foi com ele que conquistou o júri do Festival da Eurovisão. Foi a sua espera por um transplante que fez com que tivesse de repousar após o sucesso. Até ao dia em que surgiu um órgão compatível e o País respirou de alívio. Salvador Sobral tinha, e tem, Portugal no coração. O jovem que cresceu a ouvir Chet Baker tornara-se um ídolo de um momento para o outro. Era, desde que se foi tornando um fenómeno nacional, nas eliminatórias do Festival nacional que dava acesso ao da Eurovisão, uma estrela errante. A canção que trazia, da sua irmã, Luísa Sobral, era de veludo. Depois, ele não tinha a pose de um vencedor. Mas foi possivelmente a notória timidez que o tornou mais forte. Notava- -se o seu grande trunfo: gostava de cantar. E fazia-o com emoção real. Este foi o seu elixir. Isso ficou evidente no seu álbum de estreia, ‘Excuse Me’, editado em 2016, no qual a sua qualidade de intérprete vinha ao cimo. Se a influência clara era o jazz melódico, Salvador ganhava ainda mais força quando interpretava as palavras da sua irmã Luísa. Mas o jazz, herança forte do tempo em que estudou este estilo na Taller de Musics, em Barcelona, estava sempre por ali. Tal como o pianista Júlio Resende, elo mais forte de um som que começou a ganhar forma quando se conheceram no Hot Clube. Salvador Vilar Braamcamp Sobral sabia, há muito, que tinha uma rota definida pelas estrelas: a música. Aos 19 anos participou no programa televisivo de talentos ‘Ídolos’ e depois pediu boleia ao destino: foi para os Estados Unidos e depois para Espanha, onde reforçou a sua ligação emocional ao jazz. Cantou Bossa Nova, muitas canções latino-americanas e criou mesmo espetáculos que tinham como centro Chet Baker. Não é um acaso que em ‘Excuse Me’ encontremos um tema, de Luísa Sobral, ‘I Might Just Say Away’, que é claramente inspirado pelo universo ambiental de Chet. E Salvador interpreta-a de forma carismática. Tal como sucedeu com ‘Amar Pelos Dois’, em que a fragilidade detetável em Salvador Sobral se transforma, quando ele canta, num exercício de felicidade partilhada. E não é só porque a canção fala de amor: é porque a voz dele transmite uma mensagem de Cupido que atravessa todas as fronteiras. Havia paixão ali. E isso não deixou indiferente o júri da Eurovisão nem o público português, que se rendeu àquela simplicidade apaixonada.

Salvador Sobral conquistou Portugal pelo coração. A fama que, de um momento para o outro, caiu sobre ele, emocionou-o. Mas essa unanimidade nacional derreou-o. Não admira que, para exorcizar os fantasmas, tenham ficado célebres as suas palavras no concerto pelas vítimas de Pedrógão Grande: “Eu sinto que posso fazer qualquer coisa que vocês aplaudem. Vou mandar um peido para ver o que é que acontece.” Cercado pela fama repentina, Salvador Sobral sentiu-a como uma montanha colocada sobre as suas costas. E procurou libertar-se dela. Claro que, com a cabeça menos quente, Salvador Sobral retratou-se: “Sempre falei duas vezes antes de pensar. Esta minha característica tem a sua parte boa e também a parte má. (...) Infelizmente, reconheço que fui bastante inoportuno.”

Habituado a cantar em bares, restaurantes e hotéis, Salvador Sobral dedicou-se profissionalmente à música depois de um ano no programa Erasmus, onde só fez uma cadeira, a de Psicologia da Arte, que concluiu com um trabalho de análise da canção ‘Blowin in the Wind’, de Bob Dylan. Enquanto em Barcelona esteve no Taller de Musics, em 2014, colaborou com a banda de pop-indie Noko Woi, formada por venezuelanos radicados naquela cidade, com a qual atuou no festival Sónar e, no ano seguinte, fez parte da programação do Vodafone Mexefest e do EDP Cool Jazz. Se o seu disco de estreia foi editado em 2016 e escutado com alguma atenção, foi a vitória no Festival RTP da Canção 2017, com o tema ‘Amar Pelos Dois’, com letra e música de Luísa Sobral e, depois, em Kiev, na final do Festival Eurovisão 2017, com uns históricos 758 pontos - liderando tanto o televoto como a votação de júri dos 42 países votantes -, que conquistaria para Portugal a primeira vitória neste festival, que o coroaria.

As consequências não se fariam esperar: na sequência da vitória inédita recebeu junto com a sua irmã, Luísa, um voto de saudação por unanimidade no Parlamento, após o que se seguiu um almoço com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Mas estava-lhe reservada outra prova gigantesca. Com Portugal no coração, Salvador Sobral, depois de alguns meses de repouso, fez, a 8 de dezembro de 2017, o transplante de coração que aguardava. Um compasso de espera para um novo ciclo que se espera deste jovem cantor que, ao vencer o Festival da Eurovisão, apaixonou os portugueses pela sua voz, pose e personalidade. Algo que o tornou um ídolo seguro neste tempo de paixões frágeis e rápidas. Porque canta com o coração.