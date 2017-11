Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionário nomeado para Nobel da Paz

Homem cancelou momentaneamente twitter de Donald Trump.

02:30

Vários internautas querem nomear um novo candidato para receber o Nobel da Paz.



Esse candidato é o funcionário que, na semana passada, apagou a conta do presidente Donald Trump no Twitter!



Os internautas consideram o homem um autêntico herói por ter feito com que o presidente dos EUA tivesse ficado com a conta desativada durante 11 minutos.



O político republicano David Jolly, que foi deputado da Flórida, afirmou que a escolha seria ideal!