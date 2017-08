Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Primeiro-ministro israelita impede ‘duelo’ na fronteira

Deputados israelita e jordano combinaram andar à pancada.

02:30

O primeiro-ministro israelita, Benjamim Netanyahu, impediu que um deputado israelita e outro jordano andassem à pancada na fronteira entre os dois países. Oren Hazan, do Likud, escreveu no Twitter que os jordanos "precisavam de ser reeducados".



O jordano Yahya Soud não gostou e desafiou-o: "Ele que venha ter comigo se for homem".



Os dois combinaram encontrar-se na fronteira mas Netanyahu mandou Oren voltar para trás e cancelar o combate.