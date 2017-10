A insólita moda das ‘calças de tanga’

Peça de roupa inovadora foi apresentada na Semana da Moda de Tóquio.

As semanas da moda em várias cidades do mundo são ocasião para apresentar as mais recentes e arrojadas propostas de vestuário e acessórios mas um designer japonês terá levado a ousadia a um nível demasiado alto.

Na sua estreia na Semana da Moda de Tóquio, no Japão, Thibaut estreou-se com uma coleção que deixou a plateia de queixo caído. Em grande parte, tudo se deveu às ‘calças de tanga’, como já são conhecidas.

Trata-se de umas calças de ganga em que todo o tecido, com exceção das costuras e cintura, pura e simplesmente não existe, deixado as pernas (entre outras coisas) totalmente à vista.

A insólita peça de roupa não convenceu os seguidores das últimas tendências no Japão mas, para quem queira experimentar, estão disponíveis por encomenda. E se seguir os passos das anteriores calças de ganga com fecho traseiro (apresentadas pela Vetements e pela Levi's) até se podem tornar um sucesso em alguns países.