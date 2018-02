A nova moda das cuecas pela metade

Roupa interior de ‘cintura super baixa’ ganha popularidade.

12:30

Os japoneses são conhecidos por surpreender com as suas invenções e esta não é exceção. Uma marca japonesa lançou uma colecção de cuecas de cintura tão descida que quase não cumpre o propósito da roupa interior. Surpreendentemente, são um sucesso e estão a ganhar muita popularidade.

A Predator Rat, criadora deste irreverente modelo de cuecas, tem atraído a atenção dos meios de comunicação. O produto dá o efeito de ‘rabo musculado’ ambicionado por muitas mulheres, uma vez que a roupa interior desta marca envolve e eleva a parte inferior das nádegas.

No entanto, as imagens têm gerado alguma discussão entre os internautas. Alguns deles questionam-se quando à eficácia do artigo pois acreditam impossibilitar o uso de calças.

A empresa envia o modelo para todo o mundo pelo preço de 20 dólares (aproximadamente 16 euros).