Adolescente garante que pôs 20 ovos nos últimos dois anos

Rapaz expeliu objeto pelo reto diante de um grupo de médicos.

17:41

Akmal, um jovem indoésio de 14 anos, afirma que tem um dom especial. Ele e a sua família asseguram que nos últimos dois anos, o adolescente ‘pôs’ 20 ovos. Para acabar com ceticismos, o adolescente foi sujeito a um exame raio-x e o processo de expelir o ovo foi filmado num hospital da Indonésia.

Os médicos suspeitam que o objeto tenha sido colocado no reto do jovem para captar a atenção dos media, mas a família afirma que não existe nenhum truque na formação dos ovos no interior do filho.

Segundo o jornal Mirror, ovos de Akmal diferem dos habituais pois são totalmente amarelos, como se fossem compostos apenas por gema.

O adolescente está agora internada para que os médicos possam analisar o caso insólito sem a interferência dos pais.