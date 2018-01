Adolescente morre após ser brutalmente torturada e mutilada

Agressores inseriram objectos pontiagudos nos órgãos genitais da vítima.

Uma adolescente desaparecida desde terça-feira de manhã no estado de Haryana, na Índia, foi encontrada sem vida este sábado. A jovem de 15 anos foi violada, mutilada e torturada por um grupo de homens que inseriram objetos pontiagudos nos orgãos genitais da mesma, resultando em cortes profundos nos pulmões e no fígado.

Os polícias encarregues pela investigação encontraram o corpo enrolado numa blusa rasgada perto de um canal de água em Jind, uma cidade a cerca de 100 quilómetros de distância da casa onde morava, com um total de 19 ferimentos pelo corpo, incluindo na cara, no pescoço e no peito.

"O órgão genital foi mutilado e houve muitos ferimentos internos. Há sinais de abuso sexual e ao que parece terão sido 3 a 4 homens os responsáveis. Foram ainda encontrados sinais de afogamento", relatou o médico SK Dattarwal, responsável pela autopsia.

O pai da menina já se mostrou indignado com a situação. "A minha filha foi sequestrada e violada. Foi torturada...Isto nunca teria acontecido se a administração do país fizesse bem o trabalho que lhe compete", revelou à imprensa indiana. O responsável pela investigação, Abhishek Garg, admitiu à NDTV que se encontra "em curso uma operação para deter os culpados".

Para além desta, as autoridades encontraram também o corpo de uma criança de 12 anos vitima de abusos sexuais. Dois homens já foram detidos e considerados culpados deste segundo crime.