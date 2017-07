Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Advogado robô presta apoio legal de borla

‘DoNotPay’ foi criado para ajudar sem-abrigo no Reino Unido.

13.07.17

Contratar um advogado pode ser caro, mas quem quiser apoio legal sem pagar por isso pode consultar o ‘DoNotPay’, um robô que já ajudou cerca de 160 mil pessoas a disputar multas de estacionamento nos EUA e no Reino Unido.



O advogado robô, criado por um aluno da Universidade de Stanford para ajudar sem-abrigo, alargou as suas competências para mil áreas legais, para prestar apoio relacionado com os direitos do consumidor e os direitos no trabalho.