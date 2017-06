Agressão invulgar em zoo holandês

O que achou desta notícia?







Os visitantes do Jardim Zoológico de Roterdão tiveram esta semana um vislumbre inesperado da crueza da vida selvagem.Imagens filmadas por um visitante do zoo mostram um antílope a atacar uma girafa.O que inicialmente parece quase um namoro muda de figura quando o antílope carrega com os chifres sobre uma girafa deitada, forçando-a a levantar-se e a fugir ao persistente agressor.