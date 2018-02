Agricultor usa cebolas e sal para 'prever' futuro

Homem afirma que desde que começou a prática, há 60 anos, nunca errou uma previsão.

Halwyn Herrmann, de 78 anos, afirma que consegue prever o futuro e que nunca se enganou desde que começou a usar as cebolas e o sal para saber o que o destino reserva. O homem, natural da Austrália, faz as previsões no dia de Ano Novo desde 1958.

O agricultor, que aprendeu a técnica com um vizinho, afirmou ao jornal Daily Mail que previu as cheias que em 2011 causaram sérios estragos no país e as chuvas torrenciais do início de fevereiro.

O processo é simples e só requer uma cebola grande, castanha ou branca, de uma quinta local e sal.

À meia-noite do último dia do ano, o caule deve ser descascado e cortado na horizontal. Removem-se seis aros que são colocados na mesa, em ordem, da esquerda para a direita e outros seis arrumados em ordem contrária. Os 12 aros representam os meses do ano. As argolas são esfregadas com uma pitada de sal e deixadas imóveis até as 4h30 da manhã seguinte.

No primeiro dia do ano, Halwyn analisa a quantidade de água que cada argola tem e a que libertou mais água corresponde ao mês em que haverá mais chuva.

O agricultor é uma estrela local e vários produtores de gado aguardam ansiosamente a previsão do homem antes de comprar novos animais.

Apostas com céticos já renderam ao homem 300 euros e uma garrafa do melhor rum.

A mulher de Halwyn, que morreu de cancro há dois anos, era a única pessoa para além do idoso que sabia usar a técnica, mas este espera poder ensinar um dos 23 netos a 'adivinhar' o futuro.