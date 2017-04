Almofada floral faz sucesso por padrão parecer pénis

Um utilizador do Reddit colocou na rede social uma imagem de umas almofadas que a mãe tinha comprado e as fotos tornaram-se virais. Isto porque onde a progenitora via flores… o jovem via pénis.

A almofada, de cor azul, foi partilhada por Waffle_Tw***, de Tucson, no estado norte-americano do Arizona. A mãe ficou "chocada" com a descoberta do filho.

Em pouco tempo, a publicação ficou viral com centenas de pessoas a comentarem o padrão das almofadas.



Um dos internautas partilhou até o site da Look Human, loja onde estas poderiam ser adquiridas e onde são descritas como tendo "um padrão pénis floral".

