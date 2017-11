Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Amputado faz sexo em plena luz do dia

Casal foi filmado a ter relações sexuais ao lado de uma cadeira de rodas.

10:14

Um homem com as pernas amputadas foi filmado a fazer sexo com uma mulher, à porta de um prédio, em plena luz do dia, no estado norte-americano do Texas.



As imagens, que estão a circular pela Internet, mostram o homem em cima da mulher enquanto têm relações sexuais ao lado de uma cadeira de rodas.



Aparentemente sem pudores, o casal não se mostra incomodado com o facto de estarem a consumar o ato sexual em público e a serem filmados.



O vídeo foi publicado no sábado passado na plataforma de partilha de vídeos LiveLeak.



Até ao momento, os intervenientes ainda não foram identificados.