Apanha avião para ir ter com namorado e descobre que é vítima de partida

Uma rapariga de 24 anos gastou cerca de 400 euros numa viagem até Amesterdão para se encontrar com o namorado, de 21, com quem mantinha uma relação à distância. Mas, para sua surpresa, quando chegou ao destino, percebeu que tinha sido alvo de uma partida, ou melhor, tinha estado a jogar ao "Pull a pig". Segundo o The Sun, o objectivo do jogo é conquistar a rapariga mais feia de um grupo.

Sophie Stevenson vive em Manchester e mantinha um namoro à distância com Jesse Mateman, que vive na Holanda. Os dois marcaram um encontro em Amesterdão, mas para a jovem as coisas não correram como planeado. Quando chegou ao aeroporto, estranhou que Jesse não estivesse lá à sua espera e tentou ligar-lhe várias vezes, mas sem sucesso. Sophie pensou que tivesse acontecido algo ao namorado e foi andando para o hotel. Depois de horas à espera, a rapariga recebeu uma mensagem que explicava que tinha estado a participar no "Pull a pig", e que tudo não tinha passado de uma partida.

"Quando vi aquela mensagem fiquei doente. Estava noutro país, sozinha e o rapaz de quem gostava acabava de me abandonar", contou Sophie ao jornal Daily Mail. "Eu respondi 'como podes ser tão cruel?' e ele bloqueou-me [nas redes sociais] ", acrescentou a rapariga.

O casal conheceu-se em Barcelona, no dia do atentado nas Ramblas, quando decidiram ficar no hotel em vez de saírem à rua. Os grupos de amigos dos dois jovens começaram a sair juntos e a publicar fotografias nas redes sociais. Quando regressaram a casa, continuaram a trocar mensagens diariamente. As saudades eram muitas e Sophie resolveu alugar um quarto de hotel e comprar um bilhete de avião para ir ter com o namorado, mas foi o pior que podia ter feito.

"Quero que as pessoas saibam o que aconteceu comigo para que não aconteça com mais ninguém", disse Sophie, na esperança de ajudar outras mulheres que possam vir a ser vítimas do mesmo jogo.

Entretanto, Jesse Mateman deu uma entrevista ao jornal holandês Metro dizendo que "a história foi toda inventada" por Sophie e que, ao contrário do que ela diz, nunca falaram em ter uma relação à distância. O jovem contou que desde que Sophie resolveu partilhar a sua versão da história, a sua família tem sido ameaçada.