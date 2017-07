Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apanha conversa do marido com a amante e divulga-a em panfletos

Mulher mandou imprimir os recados e distribuiu-os pelo município.

19:06

Uma mulher brasileira ‘apanhou’ conversas do marido com a amante através do WhatsApp e levou a cabo um plano de vingança. Mandou fazer panfletos com a troca de recados comprometedores e espalhou-os pelo município de Apucarana, onde moram.



A mulher traída levou o caso ainda mais longe. Descobriu onde a outra mulher trabalhava e fez questão de ir distribuir os papéis para a frente do edifício. O caso ocorreu na passada terça-feira, dia 21.



Já a amante, depois de perceber o que se estava a passar, dirigiu-se à polícia para dar entrada de uma queixa por difamação. "As pessoas pensam que a polícia tem a obrigação de resolver este tipo de situação. Foi um verdadeiro lavar de roupa suja", afirmou o delegado-chefe José Aparecido Jacovós citado pelo Extra, da Globo.



"A cidade tem 130 mil habitantes. Temos muito que fazer aqui. As pessoas expõem conversas, mandam imagens nuas e depois chamam a polícia para resolver", acrescentou.



A mulher que divulgou a conversa privada pode agora ser obrigada a cumprir trabalho comunitário.