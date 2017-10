Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apanha gato que caiu do segundo andar

Felino estava a lutar pela vida há mais de meia hora.

02:30

Um homem que estava a passar por acaso na rua, na Rússia, transformou-se num herói ao salvar um gato de uma queda grave.



O homem viu que o gato estava preso num estendal no segundo andar de um prédio e correu a colocar-se debaixo para o tentar apanhar.



O animal, que estava pendurado há mais de meia hora, acabou por perder as forças e caiu mesmo em cima da mochila do homem!