Uma mulher colombiana foi apanhada a trair o marido pela sogra, que filmou o momento embaraçoso com um telemóvel.Mayra estava sozinha com o amante quando recebeu a visita inesperada da família do marido.A sogra começa então uma procura desenfreada pelo amante, que acabou por encontrar escondido debaixo da cama.