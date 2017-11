Apresentadora em pânico após mostrar seio em evento

Adriana Abenia não reparou que tinha o mamilo exposto enquanto posava para os fotógrafos.

22:08

É o pesadelo de muitas famosas: desfilar na passadeira vermelha sem perceber que se está a mostrar mais do que se quer. Foi isto mesmo que aconteceu à apresentadora espanhola Adriana Abenia, que estava a ser fotografada com um seio de fora do vestido sem reparar.

A estrela da TV espanhola, de 33 anos, marcou presença na gala dos prémios ‘Homem do Ano, da revista GQ, e usava um ousado modelo em renda e transparências da casa Juana Martin, com um decote pronunciado. O vestido deixava a roupa interior à vista e a apresentadora não levava soutien.

Foi mesmo na altura de desfilar e posar para os fotógrafos que Adriana surpreendeu ao aparecer com um seio completamente exposto e com um mamilo à vista. Os fotógrafos não avisaram a apresentadora, que continuou a sorrir, sem saber o que se passava.

Só depois Adriana foi avisada e a expressão de pânico também foi capturada pelas lentes dos fotógrafos. A jovem ajeitou o vestido e continuou a posar para as fotos.

Já no dia seguinte, Adriana acabou por fazer referência ao ‘acidente’ nas redes sociais. A apresentadora de televisão publicou uma foto do ‘antes e depois’ e escreveu "Tinha preparada outra foto, mas já que esta me vai perseguir o resto da vida aqui têm!", mostrando-se divertida com a polémica situação.