Aranhas gigantes vão invadir o Reino Unido

Estima-se que mais de 150 milhões ocupem as casas britânicas durante o outono.

03.10.17

A invasão das aranhas gigantes nos lares britânicos no outono não é uma novidade, no entanto, este ano o número vai ser mais elevado do que o habitual.

Este ano as recentes condições meteorológicas do país – verão húmido – ajudaram ao aumento de insetos - tais como moscas dos quais as aranhas se alimentam, o que faz com que a sua população aumente.

A presença da eratigena atrica, mais conhecida por Aranha Gigante Doméstica, deve-se ao início da época de acasalamento da espécie, segundo explica Simon Garrett, chefe de Estudos de Conservação Ambiental na Sociedade Zoológica de Bristol aos media britânicos.

"As aranhas não gostam especificamente de entrar em casas. Na verdade, até preferem ficar longe delas, pois há menos comida e pouca humidade - é a necessidade de acasalar que altera o seu comportamento", acrescenta o especialista.



Manter as plantas fora de casa é uma das 'dicas' a seguir para que estes animais se mantenham longe.