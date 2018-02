Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arredondar vencimento com dúzias de ovos

Pagamento insólito na Venezuela.

Uma firma de segurança venezuelana está a tentar aliciar potenciais empregados com um suplemento alimentar.



Consciente da falta de bens essenciais no país do presidente Nicolás Maduro, a Atlas Security, no estado de Zulia, oferece um incentivo de 144 ovos a quem se apresentar bem e chegar a horas ao trabalho.



Este bónus soma-se ao aparentemente astronómico salário de dois milhões de bolívares por mês.



Na verdade, este valor equivale a 161 euros.