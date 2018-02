Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Arrisca a vida para... limpar os vidros

Dona de casa destemida na Moldávia.

01:30

Uma destemida dona de casa não hesitou em arriscar a própria vida para garantir que os vidros das janelas ficam bem lavados.



Um vídeo gravado em Kishinev, na Moldávia, mostra a mulher precariamente empoleirada no parapeito da janela de um quinto andar a lavar descontraidamente os vidros como se estivesse no rés do chão.



Claramente, esta mulher não tem medo das alturas...