As posições que podem provocar ruptura do pénis

Especialistas elaboraram ranking das três posições mais perigosas para os homens durante o sexo.

A ruptura peniana é algo que pode ocorrer durante uma relação sexual, quando o órgão genital masculino desliza e é violentamente curvado. Quando tal acontece, o tecido de pele que cobre o pénis rasga-se e pode causar dores fortes ou até sangramento. Apesar de estas situações serem raras, os médicos aconselham a que os homens não ignorem esses sintomas e que levem a sério o problema.A revista académica Journal of Impotence Research desenvolveu um novo estudo científico que analisa a relação entre os vários tipos de posições sexuais e o nível de lesões causadas no pénis. Posto isto, os especialistas desenvolveram um ranking das posições mais perigosas para os homens durante o sexo.Assim, o estudo conclui que a posição "doggy style" ("estilo doggy", também conhecida por "sexo de quatro") é a posição que mais coloca em risco o órgão sexual masculino. De acordo com a análise, 41% dos casos de ruptura do pénis ocorrem nesta posição.De seguida, é a posição "missionário" (com o homem por cima da mulher) que ocupa o segundo lugar da lista. Estima-se que 25% dos homens que sofreram uma fratura peniana estariam a ter relações sexuais nesta posição quando tal aconteceu.Por último, a mulher por cima do homem constitui a terceira posição de maior risco para o homem, apesar dos investigadores considerarem que as lesões causadas por estas não são tão graves quanto as primeiras.O estudo, denominado " Relationship between sexual position and severity of penile fracture " pretende alertar os homens para o risco deste tipo de lesões.