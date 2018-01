Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Assalta banco para comprar anel de noivado

O insólito aconteceu em Ohio, Estados Unidos.

Dustin Pedersen, de 36 anos, foi acusado de assaltar o Fifth Third Bank, em Trenton (Ohio). Segundo a polícia, Pedersen terá gastado 4500 dólares num anel uma hora após o assalto. As suspeitas recaíram sobre ele porque, seis dias depois, um homem com um chapéu idêntico ao seu foi visto a roubar outro banco. O suspeito negou as acusações de assalto, mas acabou por confirmar que o homem que surge nas imagens das câmaras de vigilância se parece com ele.