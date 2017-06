Assaltados quando preparavam reportagem sobre crime

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Uma equipa de reportagem da KOB-TV, canal televisivo norte-americano, foi assaltada quando se preparava para fazer uma reportagem sobre crimes.O incidente ocorreu em Albuquerque, no estado do Novo México, EUA, conforme avança o Albuquerque Journal. O responsável pela equipa de reportagem, Michelle Donaldson, contou que o veículo dos jornalistas tinha sido assaltado.A equipa, que se encontrava na cidade a fazer uma reportagem sobre os crime na zona, viu a sua carrinha a ser furtada. Posto isto, os jornalistas conseguiram localizá-la, bem como o material que continha, através do sinal de GPS.Quando chegaram ao veículo, este estava trancado e as chaves tinham sido levadas pelos assaltantes, contou Donaldson.O caso foi entregue às autoridades.O incidente foi partilhado nas redes sociais.