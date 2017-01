O que achou desta notícia?







Um ladrão usou um trator para derrubar a parede de uma casa em Buende, a oeste de Hanover, e fugir depois com um cofre que havia no interior.Os residentes da casa atacada escaparam ilesos e recusam revelar à polícia alemã o que havia no cofre roubado.