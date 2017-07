Assistente de bordo parte garrafa na cabeça de passageiro

Homem de 23 anos tentou abrir uma das portas do avião.

08.07.17

A Delta flight from Seattle to Beijing turned back soon after takeoff following a security incident that left 3 hurt https://t.co/RTdmlgOfBc pic.twitter.com/Ps6PBD7TkF — CNN (@CNN) July 8, 2017

Joseph Daniel Hudek, de 23 anos, passageiro de um voo da Delta Airlines que fazia a ligação entre Seattle, nos Estados Unidos, e Pequim, na China, atirou-se contra uma das portas do avião, na tentativa de a abrir.Perante esta situação, a tripulação resolveu intervir. Hudek, sentindo-se ameaçado, usou uma garrafa de vinho que tinha à mão para se defender, avança a ABC News.A mesma garrafa foi utilizada por uma das assistentes de bordo - que conseguiu retirá-la das mãos do passageiro -, tendo acabado por parti-la na cabeça do mesmo, de modo a travá-lo.Um dos membros da tripulação e um passageiro acabaram por ser agredidos pelo homem, na sua tentativa de fuga.Hudek foi encaminhado de volta para Seattle, onde foi detido pelas autoridades, de acordo com a mesma fonte.A história foi partilhada nas redes sociais.