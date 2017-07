Funcionário de aeroporto dá murro a passageiro com bebé ao colo

A vítima queixou-se de um atraso de 13 horas de um voo e foi agredida pelo funcionário.

11:56

Um funcionário do aeroporto de Nice, em França, deu um murro a um homem que estava a segurar o filho ao colo, depois de ambos entrarem numa disputa acerca do atraso de 13 horas de um voo da EasyJet, que seguiria para Stanstead, em Londres.

De acordo com algumas testemunhas, o funcionário de assistência especial, orientado para cuidar de pessoas com deficiência, atacou o passageiro depois de este se queixar do atraso de 13 horas que o voo tinha sofrido.

As identidades da vítima e do agressor ainda não são conhecidas.

Alex Athienitis, de 27 anos, professor universitário, também adiou o voo que seguia para Londres. Em declarações ao The Metro, disse que "os passageiros foram colocados num avião e depois foram retirados (…) não estavam felizes".

"Ouvi algumas pessoas a conversar com a equipa da EasyJet (…) estavam todos chateados porque não estavam a receber informações acerca do atraso", continua. "Ele (o funcionário do aeroporto) estava a rir do desespero das pessoas e parecia muito divertido", confessa.

Foi então que "deu um murro num homem, depois de ter sido questionado sobre o porquê de estar a agir assim", conta.

O professor afirma ter ficado chocado quando viu o assistente a saltar a barreira e atacar o passageiro. Contudo, conta que a vítima reagiu de forma bastante calma depois de ter sido atingido, enquanto segurava num bebé de 9 meses.

"A vítima recuou e entregou a criança à companheira, que estava histérica sobre o que tinha acabado de acontecer", acrescenta.

A testemunha contou ainda que a polícia francesa chegou mais tarde e disse ao funcionário para sair do aeroporto.

Outra testemunha, Arabella Arkwright, tweetou uma foto do suposto ataque, dizendo que o seu marido tentou afastar o funcionário. Ao Daily Mail, Arabella disse que "o marido, que tem 64 anos, teve de afastar o homem e encostá-lo contra uma porta de vidro".







"O homem ficou com uma grande marca no olho (…) quando chegou ao avião, todos o aplaudiram", conta.

Um porta-voz da companhia aérea acrescentou que "a EasyJet está muito preocupada com o que aconteceu e pode confirmar que a pessoa na foto não é um membro da equipa".

"A segurança e o bem-estar dos nossos passageiros e tripulação são sempre a maior prioridade da easyJet", continua.