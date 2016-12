Ataca bomba para pôr 1,9 euros de gasolina

O que achou desta notícia?







Um homem armado com uma faca atacou uma bomba de gasolina no estado de Nova Jérsia e pediu ao empregado para pôr dois dólares de gasolina (1,9 euros). Perante a recusa do empregado, o desastrado assaltante fugiu do local.A tentativa de assalto aconteceu na Coastal Gas Station, no município de Pennsville, Nova Jérsia. Apesar da óbvia falta de ‘talento’ para o ramo, e do valor insignificante reclamado no assalto, a aventura pode valer pena de prisão ao assaltante.