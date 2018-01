Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ataque com fezes força desvio de avião

Voo de Chicago para Hong Kong faz escala no Alasca.

02:30

Avião da United Airlines, com mais de 200 passageiros a bordo, foi obrigado a aterrar de emergência devido a um ato de vandalismo.



Um passageiro de 22 anos, de origem vietnamita, espalhou fezes no WC do avião por razões ainda por apurar.



Assim que o avião aterrou no Alasca, o passageiro foi detido e não ofereceu qualquer tipo de resistência.



A polícia algemou-o e acompanhou-o a um hospital de saúde mental para ser submetido a avaliação psiquiátrica.