O tradicional leilão do atum no mercado de Tsukiji, Japão, teve este ano um vencedor de 212 kg, que atingiu um preço superior a 600 mil euros.O recorde, fixado em 2013, é de 1,27 milhões de euros. O preço do atum no Japão é de cerca de 2850 euros por quilo.