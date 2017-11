Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridades oferecem perus em vez de multas

Insólito no estado norte-americano do Montana.

02:00

A sorte grande saiu a 20 condutores no estado norte-americano do Montana.



Parados pela polícia, pensavam que iam ser multados mas, em vez disso, receberam um prémio.



Claro que a sorte não saiu a todos. Os agentes verificavam a documentação e os carros e, se tudo estivesse em ordem, o condutor recebia um peru congelado. As aves foram oferecidas por um empresário que pediu à polícia para os distribuir antes de dia 23, feriado de Ação de Graças.