Autoridades recuperam 48 abóboras roubadas

Polícia publica foto para tentar encontrar os proprietários.

A polícia de uma cidade do estado de Missouri, EUA, apanhou em flagrante três adolescentes com 48 abóboras roubadas num carro.



As autoridades publicaram as fotografias na internet para que os proprietários das abóboras as pudessem identificar.