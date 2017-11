Concerto em carruagem em plena hora de ponta.

01:30

Uma banda surpreendeu os passageiros do metro de Nova Iorque ao tocar uma canção dos Queen numa carruagem em plena hora de ponta.Os 25 músicos do coletivo ‘Apartment Sessions’ entraram na carruagem com os instrumentos e, sem que ninguém estivesse à espera, começaram a entoar o clássico ‘Somebody To Love’, proporcionando uma viagem diferente e, certamente, mais agradável.Veja o vídeo aqui