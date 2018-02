‘Barbie humana’ gasta 800 euros mensais em roupa e cirurgias

Adolescente usa dinheiro dos pais para ficar igual à boneca mais famosa do mundo.

Gabriela Jirackova, de 18 anos, ambiciona ser uma réplica humana da boneca Barbie. As extensões de cabelo, pestanas postiças, roupas exclusivas e injeções de botox são financiadas pelos pais que têm receio que a "obsessão" da filha tenha um final trágico. A jovem é uma celebridade na República Checa, país onde vive.

A rapariga começou a transformação aos 14 anos, mas afirmou em entrevista ao jornal Metro que a decisão não está relacionada com falta de auto-estima, mas sim com a preferência por uma beleza artificial.

A sua primeira cirurgia foi um aumento mamário, do tamanho de copa C para G, e tem planos para colocar implantes nas nádegas, remover costelas e aumentar novamente os seios.

A adolescente não tem em atenção os comentários negativos sobre o seu aspeto, que muitos apelidam de "plástico" ou sobre o estilo de vida e acredita ser um bom exemplo para os fãs pois incentiva-os a seguir os seus sonhos.

Gabriela afirma que demora três horas e meia a preparar-se para sair de casa. "O estilo de vida não é fácil. Manter a imagem de boneca é difícil em todos os aspetos - financeiros, físicos e psicológicos", afirma.

Romana Jirackova, mãe da jovem, afirma que tem preocupações quanto à saúde da filha, mas que respeita as escolhas apesar de a considerar bonita por natureza.

A jovem está feliz com as escolhas e com a vida que leva e ao contrário do que se possa pensar, afirma que ainda há muito trabalho a fazer para atingir a perfeição desejada.